Verona, 37enne aspetta il decimo figlio: "Lo abbiamo voluto, non abbiamo baby sitter"

, Giorgia Mosca, 37 anni e in attesa del, condivide la sua visione della maternità numerosa in un’intervista, spiegando con convinzione la scelta sua e del marito. “Io e mio maritocostruito questa famiglia gradualmente, un passo alla volta. Ogni bambino ci regala una gioia e un amore immensi”, racconta. Giorgia, che documenta la vita quotidiana della sua grande famiglia sui social, ha conquistato un seguito sempre più ampio, incuriosendo molti con la sua esperienza unica.Mamma per la prima volta a soli 18 anni, nel tempo ha imparato a ignorare le critiche di chi giudica le sue scelte. “Non cerchiamo approvazione, ma non tollero chi ci offende”, precisa, rivendicando la piena autonomia della famiglia. Ha anche sottolineato di non aver mai chiesto aiuto economico o supporto esterno, gestendo tutto con l’appoggio del marito e di sua madre.