TS – Non abbiamo tempo di pensarci

2025-01-20 00:20:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport:MILANO – Dopo il pareggio nel recupero contro il Bologna, l’Inter di Simone Inzaghi (in tribuna per squalifica) torna a vincere battendo nettamente l’Empoli 3-1. Ai microfoni di Dazn nel post-partita si è presentato il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris: “Più che toccare le corde era cercare di tranquillizzare i ragazzi. L’Empoli ce lo aspettavamo leggermente più aggressivo. Magari poi nel secondoin svantaggio si sono alzati. Però hanno messo un bel muro là davanti e quindi nel primoè stato quasi un lavoro ai fianchi. Portare e riportare costantemente la palla, cercare di farli correre. Semplicemente a fine primo, che è un pochettino la nostra filosofia di gioco in queste situazioni. Muovere la palla velocemente, dai e vai, togliere punti di riferimento.