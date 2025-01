Trump | emergenza al confine con Messico

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.40 "Dichiarerò l'alcon ile manderò l'esercito", ha detto il presidenteannunciando altre politiche contro l'invasione di migranti illegali. "Avvieremo la politica 'remain in Mexico". "Deporterò milioni e milioni di migranti criminali". "Tutti gli ingressi illeciti saranno fermati" e "definirò i cartelli della droga come organizzazioni terroristiche". Poi: "Invece di tassare i nostri cittadini, imporremo dazi sui Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini".