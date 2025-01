Oasport.it - Tiro, arrivano tre modifiche al calendario per la stagione 2025. Cambia la sede dei Mondiali

Subisce una leggera modifica ilinerente alladelle discipline dela volo e dela segno. Nelle scorse ore infatti la Federazione Internazionale, la ISSF, ha diramato un comunicato in cui si segnalano deimenti per tre competizioni già pianificate. L’intervento più sostanziale riguarda l’ultimo evento di Coppa del Mondo dia segno in programma a Singbo, in Cina, dal 13 al 21 settembre. In base a quanto deciso, la competizione andrà in scena la settimana prima, dunque dal 7 al 15, per ragioni meramente organizzative. L’ultimo appuntamento dell’annata sportiva dia volo, ovvero i Campionatino invece location, spostandosi da Malakasa alla Capitale Atene. Rimangono invece invariate le date, che saranno sempre dall’8 al 19 ottobre