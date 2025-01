Thesocialpost.it - Schianto contro il guardrail, è tragedia: “Non ce l’ha fatta”

SERRAPETRONA (MACERATA) – Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla Strada Statale 77 nei pressi del Comune di Serrapetrona, causando la morte di un uomo di circa 50 anni e il ferimento di altre due persone.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava la vittima, insieme a due passeggeri, è finitaunper cause ancora da accertare. L’impatto è stato fatale per il conducente, mentre i passeggeri, gravemente feriti, sono stati trasportati dal personale del 118 all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri, i vigili del fuoco e personale Anas per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari a determinare la dinamica dello.Il traffico sulla SS77 ha subito rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.