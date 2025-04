Pronostico Nottingham Manchester City la tensione gioca un brutto scherzo

Nottingham-Manchester City è la semifinale di Fa Cup e si gioca domenica alle 17:00. Formazioni, Pronostico e dove vederlaA Pep Guardiola rimane una sola occasione per cercare di chiudere la stagione vincendo un trofeo. L'Fa Cup. Che, vedendo quello che è successo dentro al City nel corso degli ultimi mesi, sarebbe un risultato importante. Troppo importante per non portarlo a casa. Si gioca a Wembley, in campo neutro, e l'importanza della partita la conosciamo tutti. Arrivati a questo punto tutti vogliono vincere il trofeo.Pronostico Nottingham-Manchester City: la tensione gioca un brutto scherzo (Lapresse) – Ilveggente.itSoprattutto il Nottingham, la squadra migliore della Premier. Sì, perché essere in alto a poche giornate dalla fine, e giocarsi questa semifinale, non era minimamente pensabile da quelle parti all'inizio della stagione.

