Minorenni spacciano droga al parco Ginkgo a Padova e si nascondono tra la vegetazione interviene la polizia

Padova durante un'operazione antidroga al parco Ginkgo. Due Minorenni coinvolti. Notizie.virgilio.it - Minorenni spacciano droga al parco Ginkgo a Padova e si nascondono tra la vegetazione, interviene la polizia Leggi su Notizie.virgilio.it Tre spacciatori fermati adurante un'operazione antial. Duecoinvolti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spacciano droga usando l'auto come negozio ambulante: due arresti - Cinque chili di hashish, oltre 2.500 euro e tre ragazzi arrestati. È il bilancio del lavoro degli agenti della Squadra Mobile della polizia. A finire in manette sono stati due giovani italiani di 18 e 19 anni, entrambi con precedenti, e un albanese di 25 anni per detenzione di sostanze... 🔗milanotoday.it

Spacciano in centro: denunciati due giovani trovati con droga, contanti e coltello a serramanico - JESI- Trovati in possesso di hashish e contanti, due giovani nei guai. Nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Jesi hanno denunciato un 34enne italiano e un 28enne di origine magrebina, ma naturalizzato italiano. I due erano osservati da... 🔗anconatoday.it

Spaccio di droga a minorenni: 27enne agli arresti domiciliari a Ortona - Il 27 marzo 2025, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Ortona, al termine di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Chieti, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice... 🔗chietitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spaccio di droga al parco, in manette un ventenne: denunciati 2 minorenni che vendevano al Ginkgo; La nuova frontiera dei pusher: avvicinano i bambini che giocano al parco per vendergli la droga; Spaccio di eroina nel parco vicino la scuola, con 30mila euro di droga anche un minorenne; Droga al parco di Origgio: denunciati minori di Saronno e Uboldo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Minorenni spacciano droga al parco Ginkgo a Padova e si nascondono tra la vegetazione, interviene la polizia - Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, fi ... 🔗virgilio.it

Spaccio di droga al parco, in manette un ventenne: denunciati 2 minorenni che vendevano al Ginkgo - Nell'area verde dell'Arcella c'è stata l'operazione della squadra mobile, che ha portato anche i due minori a rispondere di vendita di sostanze stupefacenti ... 🔗padovaoggi.it

Vi portiamo nel parco dove va in scena il "gran ballo" dello spaccio coi minorenni protagonisti - Il parco Martiri delle Foibe è al centro della compravendita di stupefacenti da almeno dieci anni, ma ora coinvolge anche i ragazzi. Dallo smercio diurno, con le droghe più leggere, si passa alla sera ... 🔗udinetoday.it