Sanremo 2025: Damiano David torna sul palco dell'Ariston, ma questa volta da solista (e da super ospite)

Carlo Conti ha lanciato un annuncio per il Festival disaràdella seconda serata dell’edizione, il 12 febbraio. L’annuncio è arrivato durante l’ascolto dei brani in gara ai giornalisti, suscitando grande entusiasmo e curiosità., ma comenon è certo estraneo al. Nel 2021, insieme ai Måneskin, ha conquistato il primo posto con Zitti e buoni, dando il via a un’avventura internazionale che li ha portati a calcare i palchi più prestigiosi del mondo. Dopo aver partecipato come ospiti anche nel 2022 e 2023, il ritorno diquest’anno avrà però un sapore completamente nuovo: sarà il suo debutto.Una nuova avventura artisticaLa scelta di intraprendere una carrierae il conseguente tour mondiale hanno fatto molto discutere, ma confermano la voglia didi esplorare nuovi territori musicali.