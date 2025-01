Lanazione.it - Salgono i prezzi delle case a Pistoia, ma le quotazioni di vendita sono le più basse in Toscana

, 20 gennaio 2025 –in salita, ma su valori nella media rispetto agli altri comuni capoluogo, per quanto riguarda gli immobili inmentre nel resto della provincia le variazionimolto meno significative: il 2024 dicittà si è chiuso con una media di 1.705 euro al metro quadro per acquistare una casa contro i 1.489 che servono in tutti gli altri comuni del territorio pistoiese. Valori che mettono, secondo i dati elaborati da Immobiliare.it Insights, ovvero la proptech company dell’omonimo gruppo fra i più noti per la promozione online di abitazioni, villette, terratetti e appartamenti sul mercato, con la media più bassa in tutta ladi, esclusivamente per il territorio capoluogo. VETRINA AGENZIA IMMOBILIARE. Inavvicinabile Firenze con 4.