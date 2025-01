361magazine.com - Reverse AGETM: come vivere più a lungo (in un corpo sano e bello) con gli innovativi “protocolli della longevità”. Parla il Dott. Antonio Napoletano

Si chiamaed è il rivoluzionario “protocollo” che garantisce prevenzione e cura di mente e. Per una vita più lunga all’insegna del benessere ebellezza naturale!il, chirurgo plastico estetico e ricostruttivo Alimentazione equilibrata, regolare attività fisica e costante allenamento cognitivo. Ma anche integrazione esviluppati ad hoc per garantire al proprioun piùciclo vitale. Questi sono solo alcuni dei pilastri in grado di rallentare la degenerazione di cellule e tessuti, prevenendo così lo sviluppo di patologie cronico-degenerative.Per un organismoe una bellezza naturale e priva di artefici, è bene non sottovalutare l’importanzaprevenzione, dando altresì maggior fiducia alla scienza e ai progressi che medici ed esperti hanno saputo apportare – nel corso dei secoli – grazie allo sviluppo e allo studio costante dei così detti “di”.