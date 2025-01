Lopinionista.it - Rai Kids, dal 22 gennaio arriva la serie animata “Alex Player”

ROMA – Un viaggio nel mondo degli eSport nella nuovadi Rai. Da mercoledì 22, tutti i giorni, alle 9.25 e alle 15.35,”. L’opera, prodotta da Cyber Group Studios in coproduzione con Graphilm, Scrawl Animation, Bee Prod – Webmedia, Pictanovo / Hauts de France con la partecipazione di Raie France télévisions, è disponibile in boxset anche su RaiPlay.affronta l’importanza dell’amicizia, i valori dell’eSport, il lavoro di squadra, il saper superare i propri ostacoli, e la complessità di gestire una competizione di alto livello insieme alla vita di tutti giorni, a scuola e in famiglia.esplora diversi temi, tra cui accettare gli altri e le loro differenze, il beneficio delle avversità, imparare a crescere insieme attraverso le sconfitte e le vittorie, il sessismo, la rivalità, il brivido dello sport.