Per spingere i clienti a ordinare le bottiglie bisogna ripensare le carte dei vini. E gli Stati Uniti lo stanno facendo

Si beve sempre meno vino al ristorante. Una condizione che affligge il settore e che necessita di nuove soluzioni. I ristoranti statunitensirispondono a questo calo dei consumi ripensando la carta deiin un'ottica nuova, «cercando di rendere le liste deimeno intimidatorie e più accoglienti, in modo che le persone non si sentano sopraffatte dalle opzioni» scrive Eric Asimov sul New York Times. Una nuova carta deiil cambio di direzione dalle lunghissime liste da centinaia di referenze, Asimov lo ha registrato dal periodo post-pandemia. «Quando i ristoranti hanno riaperto, pensavo che mantenessero delle liste di vino limitate a causa dell’economia traballante, nonostante le vendite di bevande alcoliche contribuiscono in modo significativo ai profitti. Ma dopo la pandemia ho notato una diffusione di queste liste deipiuttosto ristrette o particolari».