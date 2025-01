Romadailynews.it - Omicidio Willy: Mattia (Pd), si dia seguito a premio dedicato a lui in scuole Lazio

Con l’inaugurazione del monumento in memoria diMonteiro Duarte a Colleferro “oggi si conclude quanto iniziato nella scorsa legislatura con l’avvio del progetto della piazza Bianca, finanziata anche grazie a un mio emendamento alla legge di stabilita’ che ha stanziato 400 mila euro di fondi regionali sui 450 mila necessari a realizzarla, e sorta proprio sul luogo doveil 6 settembre 2020 e’ stato brutalmente ucciso di botte solo per aver provato a difendere un suo amico in difficolta’”. Lo afferma in una nota la consigliera del Pd alla Regione, Eleonora, intervenuta oggi alla cerimonia a Colleferro. “– aggiunge – in quell’istante ha scelto da che parte stare: da quella dei giusti, pagando con il sacrificio della sua stessa vita. Ringrazio il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, la famiglia die tutta la comunita’ di Colleferro per aver contribuito a tenere viva la memoria di questo eroe buono.