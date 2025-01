Liberoquotidiano.it - Nek e Bianca Guaccero, "uno-due da mettere ko un elefante": Rai 1, numeri clamorosi

Canta che ti passa. Ma per strada è meglio. E ora si può finire anche in tv. Nel programma Dalla strada al palco che dopo appena due puntate, nel venerdì sera di RaiUno, con i suoi artisti di strada ha già fatto il pienone di ascolti e battuto con un uno-due dako un, un gigante come Gerry Scotti e il suo format Io canto in onda su Canale 5 e dedicato in questa edizione ai concorrenti senior, i vecchietti che di solito, specie nel fine settimana, sono anche la vera cometa dell'audience. Dalla strada al palco, invece, ha sovvertito anche questo assioma. Il programma in cui non si canta soltanto (anche se dei primi sei finalisti già tre sono canterini) piace ed è seguito molto anche dai giovani (uomini tra i 15 e i 24 anni e donne tra i 25 e i 34) che sono oltre la metà di quei 3 milioni e 29mila spettatori (pari a un 20% di share) che ieri l'altro hanno scelto di seguire lo show dei talenti da marciapiede.