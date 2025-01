Liberoquotidiano.it - Mo, anestesisti: "Situazione sanitaria nord Gaza è inaccettabile"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), da 90 anni impegnata nella salvaguardia delle vite umane in situazioni di emergenza, esprime profonda preoccupazione per la grave crisiche sta colpendo ildella Striscia di. L'interruzione delle attività del Kamal Adwan Hospital ha lasciato la popolazione senza strutture sanitarie maggiori operative. "L'attualeumanitaria neldi- dichiara Elena Bignami, presidente di Siaarti - e richiede una risposta immediata e coordinata da parte della comunità internazionale. Non possiamo permettere che la popolazione civile venga abbandonata senza cure essenziali". Siaarti - riporta una nota - si associa alla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che si è detta sconvolta per il raid sull'Ospedale Kamal Adwan, evento che ha messo fuori servizio l'ultima grande strutturaneldi