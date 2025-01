Mistermovie.it - Mister Movie | Gli Attori di Breaking Bad 17 anni dopo il primo episodio: cosa fanno oggi?

A oltre un decennio dalla conclusione diBad, la serie resta un punto di riferimento per i fan di tutto il mondo. Tra citazioni iconiche, merchandise come le magliette di “Los Pollos Hermanos” e la speranza di spin-off improbabili, l’eredità di questo capolavoro creato da Vince Gilligan non accenna a svanire.Bad: i Personaggi della Serie,gli?Mentre moltiprincipali sono apparsi anche in Better Call Saul, spin-off di successo, altri hanno intrapreso carriere notevoli. Scopriamohanno fatto i protagonistila conclusione dello show nel 2013.Bryan Cranston (Walter White)Walter White, il professore di chimica diventato boss della droga, rimane il ruolo più iconico di Bryan Cranston. L’attore ha vinto quattro Emmy per questa interpretazione, ma la sua carriera era già ben avviata grazie al ruolo del padre comico in Malcolm in the Middle e apparizioni in film come Salvate il Soldato Ryan e serie come X-Files.