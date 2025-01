Quotidiano.net - Liberate le tre israeliane

Erano le 17.07 in Israele ieri quando l’intero Paese ha trattenuto il respiro: dopo 15 mesi di prigionia nelle mani di Hamas tre giovanivenivano consegnate a Gaza dai loro sequestratori agli emissari della Croce Rossa. La tregua – a cui l’amministrazione Biden ha lavorato duramente per mesi e che Trump ha adesso siglato, alla vigilia del suo insediamento – è scattata. Per una volta sia gli israeliani sia i palestinesi hanno festeggiato. I primi, per l’inizio della liberazione di 33 ostaggi (25 dei quali ancora vivi) nella prima fase degli accordi. Forte commozione è stata provata inoltre per il recupero da parte di una unità di elite dei resti del militare Oron Shaul, caduto in combattimento a Gaza nel 2014. Il padre era morto di crepacuore nel 2016, la madre è adesso malata di un tumore.