Quotidiano.net - L’asse Musk-Trump una sfida per l’Europa. I 5 punti critici dove si rischia la frattura

Roma, 18 gennaio 2025 – Non saranno quattro anni di facile convivenza quelli fra l’Unione Europea e il nuovo presidente degli Stati Uniti. L’unica speranza è che Donaldrinunci a una parte del suo programma ‘America First’, ma ci credono davvero in pochi. Di certo, l’andamento dell’alleanza transatlantica subirà frizioni in termini politici, economici e strategici. BROWNSVILLE, TEXAS - NOVEMBER 19: U.S. President-elect Donaldgreets Elonas he arrives to attend a viewing of the launch of the sixth test flight of the SpaceX Starship rocket on November 19, 2024 in Brownsville, Texas. SpaceX’s billionaire owner, Elon, aconfidante, has been tapped to lead the new Department of Government Efficiency alongside former presidential candidate Vivek Ramaswamy. Brandon Bell/Getty Images/AFP (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Già durante il suo primo mandato,ha utilizzato i dazi come uno strumento per riequilibrare i deficit commerciali, specialmente nei confronti della Cina, ma anche dell'Europa.