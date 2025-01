Tvplay.it - Juventus, sta arrivando il nuovo difensore: contatti già avviati

Laha le idee chiare e ha anche già avviato i primiper ilche può arrivare a Torino: ecco tutte le novità.Lasa che deve ancora mettere a segno almeno un altro colpo sul mercato di gennaio per andare a rifoltire quei reparti che sono stati messi a dura prova dagli infortuni. Per l’attacco è arrivato a Torino Kolo Muani per cui si sta ancora attendendo per l’ufficialità; per la difesa, invece, serve almeno un altro giocatore oltre Alberto Costa. A tal proposito sono arrivate novità molto interessanti: ecco tutti i dettagli., stailgià(LaPresse) – Tvplay.itLa Juve sta sperando di avere a disposizione Kolo Muani nella lista dei convocati per il big match che la attende contro il Napoli, sabato prossimo 25 gennaio alle ore 18:00.