Lanotiziagiornale.it - Insediamento di Trump alla Casa Bianca: ecco l’intero programma dell’evento

L’di Donaldcome Presidente degli Stati Uniti segue un protocollo rigoroso stabilito dal Ventesimo Emendamento della Costituzione. Questo sancisce che il mandato presidenziale inizia formalmente a mezzogiorno del 20 gennaio (le 18:00 in Italia). La cerimonia di giuramento, supervisionata da un apposito Comitato del Congresso, darà ufficialmente il via al secondo mandato di.La cerimonia del giuramento: i momenti chiaveL’evento prenderà il via alle 11:30 ora locale (le 17:30 in Italia), con una processione verso Capitol Hill. Seguiranno i due giuramenti, quello del Vicepresidente e poi quello del Presidente, previsto per lo scoccare del mezzogiorno. Subito dopo, Donaldterrà il suo discorso inaugurale, una tradizione che rappresenta la visione della nuova amministrazione.