Indennità lavoratori dello spettacolo via alle domande Idis | le novità

Partite le richieste per l’di discontinuità rivolte ai. Dal 15 gennaio è possibile inviare la domanda per l’ammortizzatore sociale, che dal gennaio 2024 ha sostituito il precedente sussidio Alas per gli aventi diritto appartenenti alla categoria. L’Inps ha ricordato le modalità per accedere alla misura, specificando inoltre lein vigore da quest’anno con le modifiche introdotte con la Manovra, sui requisiti e i termini di presentazione della domanda.L’L’di discontinuità in favore deidel settoreè un sostegno economico riservato a questa categoria alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro e del loro carattere strutturalmente discontinuo, resa strutturale con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n.