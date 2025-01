Terzotemponapoli.com - Il Napoli dall’Atalanta alla Juventus: parla Padovano

L’ex calciatore (anche) diMicheleè intervenuto a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Conte è diventato un capopopolo a! Mi aspettavo una vittoria a Bergamo, ma con lui in panchina non poteva essere altrimenti. Ha creato un gruppo di lavoro che non soffre la mancanza di nessun elemento, indifferentemente da chi gioca. Antonio ha mentalizzato i suoi ragazzi per vincere tutte le partite di quifine del campionato, poi se Inter o Atalanta faranno meglio, bravi loro.”.I partenopei che, senza le coppe. “Ilha il vantaggio della mancanza di coppe e questo fa tutta la differenza del mondo quando arrivano gli scontri diretti. L’addio di Kvara? Tutto è nato dal mancato adeguamento di contratto, questo ha causato un effetto domino che ha portato ad atteggiamenti deludenti del ragazzo sia in campo che fuori.