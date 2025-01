Quotidiano.net - Il marchio accelera la sua espansione in Asia. Aperti nuovi flagship store in Cina e Taiwan

CAVENDISH BREAKS Tour de France stage record, lancia la Bbc. "Cavendish détrône Merckx", specifica l’Equipe. "Mark Cavendish claims record-breaking 35th stage win at the Tour de France", sottolinea la Cnn. "Cavendish gana al sprint su 35ª etapa y supera a Merckx como el ciclista con più vittorie nella storia del Tour de Francia", si dilunga El Paisin Italia: "Voleva mollare, poi ha spodestato Merckx". Tutta la stampa internazionale ha celebrato l’impresa di Mark Cavendish, 39 anni, professione: velocista. Meglio, il fuoriclasse dei velocisti. Lo scorso 3 luglio il ciclista britannico ha compiuto l’ultimo suo capolavoro sportivo: trionfando in volata alla quinta tappa del Tour, ha aggiunto un’altra vittoria alle 34 già da lui ottenute in passato al Tour de France. Ha così battuto il record del mito Eddy Merckx, che l’aveva stabilito tra il 1969 e il 1975.