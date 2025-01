Sport.quotidiano.net - Il Bologna si gode il danese. Guarda come ‘Dondolo’:. Odgaard e le reti d’autore

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quattro gol a poco più della metà del cammino, che sono già il doppio dei 2 segnati nella sua prima stagione in rossoblù (quando però esordì a febbraio). Fossero solo i gol a fare la fortuna di Jense di chi lo allena: in verità c’è molto di più. C’è la capacità di essersi reinventato ‘trequartista’ (bravo Italiano che ha avuto l’intuizione a ottobre sfruttando la pausa delle nazionali), c’è la duttilità di chi fa egregiamente il suo anche quando lo dirotti in fascia e c’è l’attitudine al sacrificio che lo trasforma in un difensore aggiunto nella fase di non possesso palla. Se a tutto questo aggiungi i colpi da biliardo di chi col Monza si è concesso un controllo e tiro al volo, senza passare dal manto (un po’ sofferente) del Dall’Ara, che sabato ha messo il suggello alla rimonta rossoblù allora il repertorio è completo.