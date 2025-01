Ilrestodelcarlino.it - I Portuali in cattedra, lezione ai ducali. Urbino rimontato

DORICA: S. Tavoni, Ragni (47’ Fabiani), F. Tavoni, Girolimini, Savini, Santoni (46’ Lucesoli), Trabelsi, Sassaroli, Gioacchini (63’ Testoni), Guzzini (85’ Catalani), Pangrazi (63’ De Marco). All. Ceccarelli: Alessandroni, Osmani (73’ Mari), Boccioletti, Morelli (73’ Arcangeli), Nisi (85’ Santi), Tamagnini, Cusimano, Zancocchia, Bardeggia, Galante, Palazzi (63’ Montesi). All. Mariani Arbitro: Eletto di Macerata Rete: 42’ Morelli, 24’ st Guzzini, 27’ st Lucesoli Note – Ammponiti Ragni, Alessandroni, Pangrazi, Savini, Sassaroli, Zancocchia, Trabelsi, S. Tavoni, Testoni; esp. Lucesoli; recuperi. 1’+6’; spettatori 180. Colpo grosso deiDorica che, al Paolinelli di Ancona, stendono l’grazie ad un’importante rimonta nella ripresa. La formazione ducale cede il passo 2-1 ad un’avversaria in lotta per la salvezza e che, ora, vede quella diretta distante appena due lunghezze.