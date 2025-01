Top-games.it - I 3 Videogiochi più Vecchi di Sempre che devi conoscere

Leggi su Top-games.it

Ciao, appassionati di, oggi faremo un tuffo nel passato e ci immergeremo nell’epoca d’oro dei giochi digitali. Prendetevi un momento per rilassarvi e preparatevi a scoprire i 3piùche. Sì, stiamo parlando di titoli che risalgono a un tempo in cui i bit erano ancora giovani e le grafiche erano, beh, molto diverse da quelle odierne. Quindi, preparatevi a un viaggio nel tempo, perché sta per iniziare!Scopriamo insieme ipiùma cheassolutamentePONG Il Classico che Ha Dato il Via a TuttoCominciamo con un vero pioniere, il leggendario “Pong”. Questo titolo, sviluppato e rilasciato nel lontano 1972 dalla Atari, è considerato il padre di tutti imoderni. La grafica era estremamente semplice: due barre verticali che rappresentavano le racchette e un piccolo quadrato che faceva da pallina.