Garnacho l’indizio dall’agente gela i tifosi | salta l’affare con il Napoli?

Leggi su Spazionapoli.it

calcio notizie- L’agente dilascia un indizio non positivo per il: oraè sempre più in dubbio.L’addio di Kvaratskhelia è stato doloroso, ma la piazza sta già facendo di tutto per assorbirlo. Lo dimostra l’entusiasmo nei confronti della squadra orfana del georgiano prima e dopo il match contro l’Atalanta, partita che afferma con grande forza le ambizioni Scudetto dei ragazzi di Conte., l’agente a Stamford Bridge: accelerata col Chelsea?In più, i supporters azzurri sembrano già totalmente entusiasti del giocatore che i rumors di mercato accostano come sostituto dell’ormai attuale giocare del Paris Saint-Germain. Si tratta di Alejando, giocatore per cui istanno letteralmente invadendo i social con post e messaggi sognanti riguardo ad un suo possibile acquisto.