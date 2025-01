Ilfattoquotidiano.it - È improvvisamente mancata all’affetto dei suoi cari la figura del fact checker

di Carmelo Sant’Angelo“Èdeiladel. L’omissione fu il suo ideale, la mistificazione la sua vita, la contraffazione il suo affetto. Non l’abbiamo perduta, essa dimora, prima di noi, nella luce del mainstream. Ine serbano la memoria nel cuore”.Regalo questo necrologio alle inconsolabili vedove e alle zelanti prefiche pugnalate al cuore dall’inopinata decisione di Zuckerberg. L’algoritmo che Meta utilizzava, allo scopo di epurare la narrazione dagli ingombranti fatti, non esiste più. Esce di scena contestualmente ai “buoni democratici”, che tanto si sono spesi per tacitare il dissenso pro Palestina. Nelle colonie d’oltreoceano, al contempo, si affievolisce l’autorità epistemica, che adornava l’eloquio dei nostrani “debunker” (disingannatori).