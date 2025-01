Game-experience.it - Dragon Ball: Sparking! Zero, è disponibile la prima patch legata al primo DLC, ecco tutte le novità

È stata pubblicata ladialDLC, che introduce non pocheper tutti i giocatori, anche per chi non acquisterà il pacchetto aggiuntivo.Gli sviluppatori hanno pubblicato un changelog dettagliato che spiega i miglioramenti principali, fra cui la nuova modalità Legendary Warrior Face-Off. Questa sfida a tempo limitato consente di affrontare avversari incredibilmente potenti, ma saràsolo per un periodo definito.Tra le altre aggiunte inspicca l’opzione per modificare la difficoltà durante le Episode Battle, anche quando si utilizza unaOrb. Le Custom Battle diventano più versatili grazie a nuovi effetti, opzioni testuali e situazioni configurabili. Per il multiplayer online, le Ranked Match introducono penalità per le disconnessioni: più alto il numero di disconnessioni, maggiore il tempo di attesa per il matchmaking.