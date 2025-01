Sport.quotidiano.net - Bundesliga, continua la lotta tra Bayern e Leverkusen. Dortmund al decimo posto

Roma, 20 gennaio 2025 – Nessuno stravolgimento di classifica: insiaMonaco che Bayervincono e portano a casa i tre punti, lasciando invariata la distanza che le separa in classifica. I bavaresi si impongono per 3-2 contro il Wolfsburg all'Allianz Arena, mentre la squadra di Xabi Alonso sconfigge 3-1 il Borussia M'Gladbach e mantiene sempre il mirino puntato su Kompany e i suoi in attesa di un passo falso. La terza posizione resta appannaggio dell'Eintracht Francoforte, che saluta Marmoush con un 2-0 contro il Borussia Dormund e si allontana dalla quarta piazza, occupata dallo Stoccarda. Per i gialloneri, invece, il momento negativo non finisce più: terza sconfitta di fila e discesa addirittura fino al, con la zona Champions che dista ben sette lunghezze.