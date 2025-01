Movieplayer.it - Blue Monday, 10 film per un mood malinconico

Oggi è il giorno più triste dell'anno. Lasciamoci contagiare dalcon 10 titoli "deprimenti": da Umberto D. a Se mi lasci ti cancello passando per Manchester by the Sea. Il. Quel fatidico terzo lunedì di gennaio, noto come "il giorno più triste dell'anno". Perché? Beh, il freddo ci congela, i debiti natalizi ci assillano, e i buoni propositi sono già un lontano ricordo (ciao palestra!). Lanciato da una formula matematica di tale Cliff Arnall, più fantasiosa che reale, questo concetto è nato nel 2005 come campagna pubblicitaria. Sebbene privo di basi scientifiche, ilè diventato un fenomeno culturale, spingendo molti a riflettere sul benessere mentale e a cercare modi per combattere la tristezza stagionale. Noi, però, vogliamo lasciarci contagiare dalcon 10 titoli .