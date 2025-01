Ilrestodelcarlino.it - Balaso: "Noi bravi a non mollare"

Era cominciata con una bella coreografia della curva, mura medievali con la scritta "Difendiamolo" e figurarsi allora se alla fine non poteva riecheggiare, più fragoroso che mai, il coro "Al palazzo non si passa".Dopo i 13 muri a 5 e soprattutto il 3-1, ecco le parole dell’Mvp Bottolo: "Abbiamo commesso degli errorini nel primo set, nel quale non siamo riusciti a dare quella marcia in più che volevamo, soprattutto con la battuta. Però si tratta di una grande vittoria, che ci regala autostima in vista della Final Four. Stasera abbiamo dimostrato di essere una squadra totale, che quando riesce a esprimere appieno il proprio gioco ha pochi punti deboli". Capitan: "Abbiamo vinto una grande partita, sapevamo che sarebbe stata difficile e siamo stati moltoa giocare punto a punto senza mainei momenti più duri.