Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Sinner va oltre i problemi fisici e batte Rune. La 18esima vittoria di fila in uno Slam gli regala i quarti

La testa che comanda il corpo. Più forte dei. Janniknon fa sconti nemmeno in una giornata complicata, supera Holgercon il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-2 e compie un passo importante verso la conferma del titolo all’. È il decimo quarto di finale in carriera, come Nicola Pietrangeli. Per lui si tratta anche dellaconsecutiva a livellosul cemento. Il più giovane a far registrare una striscia così lunga da John McEnroe nel 1981. Niente da fare per il danese, protagonista di una bella prestazione ma apparso ancora incapace di approfittare e gestire i momenti clou del match. Un torneo che comunque dà ottime indicazioni per lui, nella speranza di rivederlo nei piani altissimi della classifica. Neidi finale adessoattende sicuramente un Alex.