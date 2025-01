Pronosticipremium.com - Atalanta-Sturm Graz, il pronostico di Champions League: combo con il NOGOAL, Retegui a caccia di gol

Leggi su Pronosticipremium.com

È arrivato il momento di gennaio in cui le squadre inizieranno ad essere particolarmente impegnate, scendendo in campo ogni tre giorni. Alle ore 18:45 del 21 gennaio andrà in scena, nella gara valida per la settima giornata di, nello scenario sempre caloroso del Gewiss Stadium., come arrivano le squadre al matchL’, dopo aver perso contro il Napoli di Antonio Conte in Serie A, si dovrà preparare a battere lo, squadra austriaca. La formazione di Gian Piero Gasperini dovrà dunque provare a portare a casa una vittoria se vuole per lo meno mettersi al pari delle squadre che per certo affronteranno gli ottavi di finale della competizione europea. Per adesso, infatti, la classifica parla di un 13° posto in classifica a 11 punti, a pari punti con la Juventus e ad un punto di distacco dal Milan.