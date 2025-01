Iodonna.it - Amatissima da Elisabetta II, braccio destro di re Carlo, va a fare la spesa da sola

Festeggiamenti privatissimi, oggi, per i 60 anni di Sophie di Wessex, moglie del principe Edoardo, figlio minore die Filippo. A cominciare dalla foto ufficiale, che vede la duchessa di Edimburgo (titolo ereditato dalla regina) in stile casual e rilassato. Il ritratto è stato scattato da Christina Ebenezer, una fotografa londinese di origini nigeriane, scelta personalmente dalla duchessa per offrire aiuto a un’artista emergente. Kate Middleton e quel gesto d’affetto di Sophie di Edimburgo, simbolo di un’alleanza royal X La duchessa Sophie di Wessex compie 60 anniAssieme al marito e ai due figli – Lady Louise, 21 anni, e il conte James, 17, entrambi privi di titolo Royal fin dalla nascita proprio per volere della mamma – oggi Sophie si riunirà senza grandi fana Bagshot Park, la residenza dei Wessex a Windsor.