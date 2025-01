Sport.quotidiano.net - Alcione in rosso al Breda. Padova si conferma “big“

di Matteo BaconciniSESTO SAN GIOVANNI (Milano)L’non riesce nell’impresa e cede alla capolistaper 0-2: i venetino la propria imbattibilità. Non basta l’ottima prestazione e la generosità dei ragazzi di Cusatis: i biancoscudati dimostrano tutto il loro potenziale, indirizzando la gara già nella prima mezz’ora. Pesano anche le scelte conservative del tecnico orange, con Dimarco lasciato inizialmente in panchina per fare spazio a Ciappellano, mentre Stabile viene dirottato sull’out di sinistra. Ed è proprio il classe 2005, dopo appena venti minuti, a commettere un intervento irregolare su Fusi in area, impedendogli di calciare. L’episodio costa caro: rigore per iled espulsione per il difensore milanese, tra le proteste e i dubbi della formazione di casa. Dal dischetto, Bortolussi è glaciale e porta avanti i suoi.