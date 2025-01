Thesocialpost.it - Torino, educatrice salva una mamma e le figlie dal marito violento. Era iniziato tutto da uno svenimento in classe

Alice,di 51 anni, ha cambiato il destino di una donna e delle sue due, di 13 e 9 anni, in una notte drammatica. Le parole che hanno convinto la madre a fuggire sono state semplici e dirette: «Se ti uccide, le tuerestano orfane».Leggi anche: Napoli, lite per una ragazza: 16enne accoltellato all’addomeLa storia è iniziata qualche mese prima, quando la figlia maggiore si era confidata in. La ragazzina, stremata, era svenuta per la mancanza di sonno. Una volta ripresa, aveva raccontato di temere che il padre uccidesse la madre durante la notte. «Non dormivo, sentivo il rumore dei coltelli e dei suoi passi», aveva detto.Alice, allertata dalla scuola, haa seguire la famiglia. La madre aveva già chiesto aiuto in passato, ma solo dopo il racconto della figlia ha trovato il coraggio di aprirsi.