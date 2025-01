Notizie.com - Romi, Emily e Doiron sono a casa: liberate a Gaza, abbracciate dalle madri. Netanyahu: “Hanno passato l’inferno”

I primi 3 ostaggi israeliani, nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023,finalmente a. L’esercito israeliano (Idf) le ha salutate così sui social: “They’re home”, “”.: “” (X FOTO) – Notizie.comLe tre donneGonen di 24 anni,Damari di 28 anni, Doron Steinbrecher di 31. I miliziani di Hamas leconsegnate in piazza Saraya, aCity. La Croce rossa ha accertato chein buone condizioni di salute.Subito dopo c’è stato l’incontro con la famiglia nella struttura di Reim, vicino al confine ma già in territorio israeliano. Lacrime e applausi in piazza a Tel Avivsalutato le immagini in diretta della liberazione dei tre primi ostaggi israeliani, grazie all’accordo di tregua con Hamas in vigore da questa mattina.