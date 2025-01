Ilrestodelcarlino.it - Reggio sicura: il tempo è già scaduto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I primi risultati in altre città, come ha spiegato ieri il ministro Matteo Piantedosi in un’intervista al Qn, "sono incoraggianti", perché hanno portato "oltre 40mila controlli" e 429 soggetti "sono stati allontanati dalle aree più critiche". Sono le cosiddette ’Zone rosse’ e i ‘daspo urbani’, strumenti utili che il Viminale sta utilizzando in maniera più decisa e che verranno potenziati dal Ddl Sicurezza che il governo sta affinando. Non senza polemiche. Ma, al netto dello scontro politico, cosa serve a? Un approccio diverso, più concreto alle aree più calde. E sembra che l’intesa tra Viminale e Comune possa portare un cambio di passo. Ce lo auguriamo, ilè finito.