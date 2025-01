Sport.quotidiano.net - Pistoiese da pokerissimo: quinta vittoria di fila (3-0 al Progresso) e -5 dalla vetta

Pistoia, 19 gennaio 2025 –consecutiva e tre punti rosicchiati alla capolista Forlì. Laregola con il punteggio di 3-0 ilallo stadio Marcello Melani di Pistoia, nella terza giornata di ritorno del girone B del campionato di serie D: ora è quarta in classifica con 40 punti, alle spalle di un terzetto composto da Forlì, inopinatamente sconfitto 3-2 in casa dallo Zenith Prato, Tau e Ravenna, tutti e tre a quota 45. Domenica prossima 26 gennaio, gli arancioni saranno di scena al “Benelli” di Ravenna per disputare una partita che sin da ora si annuncia importante. Gli uomini allenati da Alberto Villa giocano una gara dai due volti: primo tempo a ritmi decisamente bassi, secondo più brillante. Ma aver trovato la rete del vantaggio proprio in chiusura della prima frazione di gioco ha indubbiamente favorito i toscani.