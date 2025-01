Ilrestodelcarlino.it - Piccoli scalpellini crescono alle elementari

Un laboratorio di scultura per i ragazzi della scuola primaria di Grizzana Morandi. Il corso è organizzato dall’Istituto comprensivo in collaborazione con la bottega degli, il settore operativo dell’associazione Fulvio Ciancabilla. La bottega organizza lezioni di avvicinamento alla scultura e si occupa di tramandare l’antica arte della lavorazione della pietra arenaria di Montovolo e della Vdel Reno. L’iniziativa coinvolge 14 ragazzi e si svolge su tre date: il 14, 21 e 28 gennaio. L’iniziativa a scuola fa parte del progetto ‘Da Campolo l’Arte fa Scola’ finanziato con fondi Pnrr. "Da cinque anni organizziamo corsi base di lavorazione – racconta Stefano Vannini, presidente dell’associazione Ciancabilla – destinati agli adulti. Durante le nostre uscite a spasso per il territorio abbiamo potuto riscontrare la curiosità dei bambini.