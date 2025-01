Anteprima24.it - Patierno: “Rispondo coi fatti. Niente rancore, ma rabbia”

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’esultanza è mia, decido io come esultare. Il gol è istinto, così come la mia esultanza. So che sono il calciatore più mirato. Ho dimostrato che riesco a sopportare determinate pressioni. Forse se toccate qualcun’altra non riuscirà a sopportare tutte le critiche che mi prendo.con i”. Si è espresso così Cosimo, al termine di Avellino–Cavese 2-1. “Il mister ci fa sentire tutti allo stesso livello. So che la gente non lo pensa, soprattutto come nel mio caso. Il mister non guarda la carta d’identità – sottolinea – Penso che il mister faccia le scelte in base alla settimana. Campanile s’impegna sempre e penso meritasse questa opportunità. Il mister l’avrà visto con tanta voglia e credo che il ragazzo abbai risposto bene. Gli ho fatto i complimenti, deve continuare così”.