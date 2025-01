Terzotemponapoli.com - Napoli Basket, Valli: ”La strada è lunghissima, ma l’idea è di continuare a lavorare in difesa”

Ilbatte la Dinamo Sassari con il punteggio di 87-70 e raccoglie la terza preziosa vittoria in campionato. Ildi, in questo lunch match contro Sassari, non è nemmeno parente di quella dell’andata, ma quello che lascia increduli è l’involuzione degli isolani. La squadra di Bulleri ha poche idee e molta confusione in campo, mentre dall’altra parte il padrone del match è Erick Green che sfodera il meglio del suo repertorio. Terza vittoria in campionato perche finalmente trova vittoria e gioco dopo molto tempo. La cura del coachfunziona e si vede nella nella mentalità dei giocatori, nella gestione dei momenti positivi e, particolarmente, nell’atteggiamento difensivo. Green trascina gli Azzurri con una prestazione da vero leader. Bene anche Totè.