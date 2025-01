Tutto.tv - Maxime si dichiara ad Amanda al GF, ma è una farsa? Cosa non torna

Leggi su Tutto.tv

Il fine settimana all’interno della casa del Grande Fratello è stato animato da una coppia che, a quanto pare, sembra in procinto di lasciarsi travolgere dalla passione. I protagonisti di questa vicenda sonoMbanda eLecciso. Tra i due sembra esserci un interesse piuttosto forte, che nelle ultime ore è divampato. L’uomo, infatti, ha fatto una sorpresa alla coinquilina lasciandola senza parole. Tuttavia, sul web c’è chi non crede alla veridicità delle sue intenzioni.siadal GFAll’interno della casa del Grande Fratello sta per nascere una nuova coppia? Probabilmente. Sono settimane chedimostra di avere un certo interesse per. In queste ore, però, l’uomo ha svelato apertamente i suoi sentimenti, lasciandodi stucco.