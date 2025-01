Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2025 in DIRETTA: Bormolini deve arginare la fuga di Prommegger

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dello slalom gigante parallelo di(Bulgaria), tappa della Coppa del Mondo diparallelo. Sulle nevi della rinomata località turistica bulgara i big della disciplina si sfidano con l’Italia che cerca di salire nuovamente sul podio dopo un convincente avvio di stagione.Andreascerca la primadopo essere balzato in vetta nella classifica generale. L’austriaco, vincitore nella gara di ieri sul connazionale Benjamin Karl, è tra i favoriti di giornata. A caccia di un posto al sole anche la pattuglia italiana con Gabriel Messner che ci riprova dopo il podio di gara-1. Vogliono riscattarsi invece Daniele Bagozza e Maurizio, che non devono lasciar scapparenella lotta verso la sfera di cristallo.