Il caotico rilascio di Romi, Doron ed Emily alla Croce Rossa, nel cuore di Gaza City – Il video

Leggi su Open.online

Gonen,Steinbrecher edDamari sono state liberate nella piazza di Saraya Square, a. La consegna dei primi tre ostaggi israeliani nel primo giorno di cessate il fuoco è avvenuta da parte degli uomini della Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di Hamas. Le tre donne sono state accolte d, come stabilito dall’accordo. Le immagini sono state trasmesse in diretta da Al Jazeera. Intanto, a distanza, durante illa folla riunita in una piazza di Tel Aviv è scoppiata in un lungo applauso.Le transfert chaotique des 3 otages a été filmé par les caméras d’Al Jazeera. pic.twitter.com/5uVytLk1ke— Chrystopher Barolin (@ChrysBarolin) January 19, 2025 L'articolo Ildied, neldi– Ilproviene da Open.