Formazioni confermate con Hojlund in calo con l’arrivo di Zirkzee

2025-01-19 15:01:00 Breaking news:Il Manchester United cercherà di ripetere la vittoria per 3-1 di giovedì sera sul Southampton quando affronterà il Brighton questo pomeriggio.Gli uomini di Ruben Amorim hanno faticato per gran parte della gara contro l’ultimo club della Premier League, ma la tripletta di Amad Diallo nel finale ha regalato loro una lusinghiera vittoria per 3-1.La vittoria li ha portati al 13° posto in classifica e altri tre punti questo pomeriggio li avrebbero visti balzare all’11° posto.Brighton rappresenterà tuttavia una sfida difficile.La squadra di Fabian Hurzeler potrebbe non essere al suo meglio in questo momento, ma ha trovato una solidità che ha portato a un’imbattibilità di cinque partite in campionato.Notizie sulla squadra del Manchester UnitedRasmusha pagato il prezzo della sua deludente forma recente venendo lasciato in panchina.