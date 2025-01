Federscherma elezioni federali | Luigi Mazzone è il nuovo Presidente

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 19 gennaio 2025 –è ildella Federazione Italiana Scherma per il Quadriennio 2025-2028. Con 245 voti ottenuti ilneo eletto ha battuto l’uscente Paolo Azzi, al quale sono andate invece 197 preferenze. È l’esito della XXXIV Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della FIS, svoltasi oggi a Roma, nel Salone d’Onore del CONI.I lavori dell’Assemblea, presieduta da Luca Magni con viceAldo Cuomo, sono stati aperti da un minuto di silenzio in memoria del maestro Gianni Augugliaro e di tutti i componenti della famiglia della scherma italiana scomparsi in questi quattro anni. Sono stati poi insigniti, in segno di riconoscimento per l’impegno profuso nell’ultimo Quadriennio, i Consiglieriuscenti e non ricandidati Vincenzo De Bartolomeo, che ha ricoperto anche la carica di Vicenel suo quarto mandato in Consiglio, Matteo Autuori, Joelle Piccino e Valerio Aspromonte.