Ilfattoquotidiano.it - Così, grazie alla Regione Lazio, i vecchi cinema di Roma si trasformeranno in centri commerciali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Davanti a tutta questa gente non sono più capace di parlare. Voglio soltanto chiedervi: aiutateci. Noi che lavoriamo per voi è a voi che chiediamo aiuto. Questi anni del dopoguerra sono stati per ilitaliano anni di fatiche, di sofferenze per far rinascere prima e far affermare poi nel mondo i nostri film. Perché questo sforzo non sia stato vano, aiutateci, aiutateci, aiutateci!”. Le parole di Anna Magnani risuonano nella Piazza del Popolo, davanti a una folla di 12 mila persone accorse al comizio in difesa delitaliano. E’ il 20 febbraio 1949, accanto a lei sul palco ci sono De Sica, Blasetti, Cervi.Oggi, a pochi metri dpiazza, in Via del Corso, da 15 anni ci sono le porte sbarrate delMetropolitan. In questi settant’anni i film si sono progressivamente ritirati dalle sale, trovando altre forme, altri canali, un altro pubblico.