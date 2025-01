Juventusnews24.com - Chiesa Napoli, tentativo per il post Kvara! È già arrivata la risposta dell’ex Juve. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24per il dopo! L'exrimane a Liverpool: vuole proseguire in maglia Reds anche nella seconda parte di stagioneDopo l'addio ditskhelia, ilsta cercando un sostituto ed avrebbe pensato seriamente a Federico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il ds Manna avrebbe provato a riportare l'exin Serie A. Dopo aver recuperato dall'infortunio, però,vuole rimanere in Premier League per provare a giocarsi le sue chance nel Liverpool. L'ex bianconero resterà in Inghilterra.